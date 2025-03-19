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В рязанских реках зафиксировали близкие к минимальным отметки уровня воды
Отмечается, что Ока на участке от областного центра до поселка Елатьма полностью очистилась ото льда. Амплитуда колебания уровней воды незначительная, имеет разнонаправленный характер. По предварительному прогнозу, до конца недели на реках не ожидается существенного подъема воды и ее выхода на пойму.

В рязанских реках зафиксировали близкие к минимальным отметки уровня воды за всю историю наблюдений. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что Ока на участке от областного центра до поселка Елатьма полностью очистилась ото льда. Амплитуда колебания уровней воды незначительная, имеет разнонаправленный характер.

По предварительному прогнозу, до конца недели на реках не ожидается существенного подъема воды и ее выхода на пойму.