В Рязани снова затопило канализацией улицу Братиславскую
Отмечается, что жители жалуются на постоянные прорывы труб с ноября 2024 года."Каждый месяц течь снова появляется, хоть и проводили ремонт, проблема остается нерешенной, создавая риск для безопасности людей, а также разрушая инфраструктуру района", — написал автор.
В Рязани снова затопило канализацией улицу Братиславскую. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Отмечается, что жители жалуются на постоянные прорывы труб с ноября 2024 года.
«Каждый месяц течь снова появляется, хоть и проводили ремонт, проблема остается нерешенной, создавая риск для безопасности людей, а также разрушая инфраструктуру района», — написал автор.