В Рязани на Северной окружной водитель «Нивы» устроил ДТП

На кадрах видно, как автомобиль резко перестраивается через три полосы, пытается обогнать легковушку и врезается в нее. От удара машину занесло и развернуло. О пострадавших неизвестно.