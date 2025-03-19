В Рязани на Северной окружной водитель «Нивы» устроил ДТП
На кадрах видно, как автомобиль резко перестраивается через три полосы, пытается обогнать легковушку и врезается в нее. От удара машину занесло и развернуло. О пострадавших неизвестно.
В Рязани на Северной окружной водитель «Нивы» устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. RussianCrash».
На кадрах видно, как автомобиль резко перестраивается через три полосы, пытается обогнать легковушку и врезается в нее. От удара машину занесло и развернуло.
О пострадавших неизвестно.