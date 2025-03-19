В Рязани мужчинам вручили повестки

На 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках провели рейды. Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с работниками военного комиссариата Рязанской области проверили 29 человек. Пятерых доставили в военкоматы. Четверо захотели пойти служить по контракту.