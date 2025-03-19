В российских приправах обнаружили опасные вещества и кишечную палочку

По информации Национального союза защиты прав потребителей, в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч», а также в «Приправе универсальной» под товарным знаком «Спайс мастер» обнаружено превышение допустимых норм КМАФАнМ (определяет в том числе наличие в продуктах канцерогенов, мутагенов, токсичных веществ) в 40 раз. Наибольшее количество нарушений по показателю наличия бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции АО «Проксима» под товарным знаком «Приправыч» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля», «Перец черный молотый»).НСЗПП направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой принять меры по ужесточению рынка приправ и специй.

В российских приправах обнаружили опасные вещества и кишечную палочку. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

По информации организации, в «Приправе для шашлыка» под товарным знаком «Приправыч», а также в «Приправе универсальной» под товарным знаком «Спайс мастер» обнаружено превышение допустимых норм КМАФАнМ (определяет в том числе наличие в продуктах канцерогенов, мутагенов, токсичных веществ) в 40 раз.

Наибольшее количество нарушений по показателю наличия бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции АО «Проксима» под товарным знаком «Приправыч» («Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля», «Перец черный молотый»).

НСЗПП направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой принять меры по ужесточению контроля на рынке приправ и специй, а также усилить проверки в этой сфере.