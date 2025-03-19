В России изменят порядок призыва на срочную службу

Депутаты Госдумы предложил отправлять повторно призывников армию, если они не прошли срочную службу в первый призыв. Также захотели разрешить регионам создавать единые пункты призыва. Предполагается, что изменения снизят нагрузку на призывные комиссии и предотвратят злоупотребления. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

В России могут изменить порядок призыва на срочную службу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на документ.

Депутаты Госдумы предложил отправлять повторно призывников армию, если они не прошли срочную службу в первый призыв.

Также захотели разрешить регионам создавать единые пункты призыва. Предполагается, что изменения снизят нагрузку на призывные комиссии и предотвратят злоупотребления.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.