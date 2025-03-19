В России хотят ввести миллионные штрафы за рекламу нелегального онлайн-казино

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил внести соответствующие поправки в КоАП РФ. Также предполагается законодательно закрепить ответственность за нарушение уже существующих требований к такой рекламе. Максимальное взыскание должно составить семь миллионов рублей. Инициативу разработали на фоне роста пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм». На данный момент в России есть лишь общая ответственность за нарушение закона о рекламе, но нет штрафов за рекламу азартных игр.

В России хотят ввести миллионные штрафы за рекламу нелегального онлайн-казино. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Он предложил внести соответствующие поправки в КоАП РФ. Также предполагается законодательно закрепить ответственность за нарушение уже существующих требований к такой рекламе.

Максимальное взыскание должно составить семь миллионов рублей.

Инициативу разработали на фоне роста пациентов с диагнозом «патологическое влечение к азартным играм».

На данный момент в России есть лишь общая ответственность за нарушение закона о рекламе, но нет штрафов за рекламу азартных игр.