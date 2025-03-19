В РГАТУ подписали соглашение о создании агротехнологического класса в Рыбновской школе № 3

15 марта в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева подписали соглашение о создании агротехнологического класса — нового профиля обучения в российских школах.

Документ подписали руководитель Рыбновской средней школы № 3, на базе которой будет создан агротехнологический класс, ректор агротехнологического университета и руководитель предприятия-инвестора, компании «Вакинское Агро».

Церемония состоялось в ходе Дня открытых дверей в Рязанском агротехнологическом университете. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина приветствуя участников мероприятия, рассказала о перспективах работы в аграрной отрасли.

С 2025 года создание агротехнологических классов стало одним из основных направлений федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

К концу 2027 года в регионе в рамках проекта «Кадры в агропромышленном комплексе (Рязанская область)» планируется создать 50 агротехклассов, в которых в рамках образовательной программы школьники будут углубленно изучать биологию, химию, физику, информатику, а во внеурочной деятельности — осваивать агротехнологии, основы фермерства и другие ключевые дисциплины, которые помогут им в будущей карьере.