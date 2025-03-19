В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 19 марта

Отмечается, что ВСУ потеряли более 230 военных за сутки на курском направлении. Напомним, ранее Путин заявил, что ВС России завершают разгром противника в Курской области.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 19 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 230 военных за сутки на курском направлении.

Напомним, ранее Путин заявил, что ВС России завершают разгром противника в Курской области.