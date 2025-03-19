В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Отмечается, что ПВО сбила 142 беспилотника противника. ВС России поразили военные аэродромы, места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества ВСУ. Российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины. На белгородском направлении потери ВСУ составили более 70 человек, три танка и две БМП.