В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО
Отмечается, что ПВО сбила 142 беспилотника противника. ВС России поразили военные аэродромы, места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества ВСУ. Российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины. На белгородском направлении потери ВСУ составили более 70 человек, три танка и две БМП.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что ПВО сбила 142 беспилотника противника.
ВС России поразили военные аэродромы, места хранения беспилотников, склады боеприпасов и военного имущества ВСУ.
Российские военные уничтожили четыре боевые бронемашины.
На белгородском направлении потери ВСУ составили более 70 человек, три танка и две БМП.