В Красноярском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку

В Красноярском крае нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом пишет Baza.

Ее мать обратилась в полицию. Она рассказала, что школьница ушла из своего дома в Ачинске. Спустя 2 часа на телефон отца с телефона дочери пришло видео, на котором девочка сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «дядей Юрой по прозвищу Комар».

Якобы за то, что она «позволила себе его обмануть на 300 000 рублей под предлогом бронежилетов». После этого девочка извинилась перед «Вагнером» и сказала, что за ней приехал «дядя Сережа» и забирает ее с собой.

По данным следственного комитета, похитители потребовали с родителей 500 000 рублей за освобождение девочки.

Подростка нашли в соседнем городе. С ней все хорошо.