Украина не пойдет на отказ от территорий и сокращение армии, заявил Зеленский

Украина не пойдет на отказ от территорий, сокращение армии и отказ от планов по вступлению в ЕС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии. Его слова
Как отметил Зеленский, в возможном мирном соглашении с Россией «красной линией» для Киева является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Он заявил, что страна на это не пойдет.
Зеленский уточнил, что главная задача Украины — не потерять независимость и суверенитет.
Кроме того, он подчеркнул, что не хочет обсуждать с Россией вопросы, связанные с украинской армией, поскольку это касается исключительно безопасности их страны.
«Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз — главная экономическая гарантия безопасности для Украины», — заключил он.