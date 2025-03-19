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Украина не пойдет на отказ от территорий и сокращение армии, заявил Зеленский
Как отметил Зеленский, в возможном мирном соглашении с Россией «красной линией» для Киева является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Он заявил, что страна на это не пойдет. Зеленский отметил, что главная задача Украины — не потерять независимость и суверенитет. Кроме того, он подчеркнул, что не хочет обсуждать с Россией вопросы, касающиеся украинской армии, поскольку это касается исключительно безопасности их страны. «Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз — главная экономическая гарантия безопасности для Украины», — заключил он.

Украина не пойдет на отказ от территорий, сокращение армии и отказ от планов по вступлению в ЕС, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии. Его слова передало РИА Новости в среду, 20 марта.

Как отметил Зеленский, в возможном мирном соглашении с Россией «красной линией» для Киева является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Он заявил, что страна на это не пойдет.

Зеленский уточнил, что главная задача Украины — не потерять независимость и суверенитет.

Кроме того, он подчеркнул, что не хочет обсуждать с Россией вопросы, связанные с украинской армией, поскольку это касается исключительно безопасности их страны.

«Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Я очень коротко скажу: Европейский союз — главная экономическая гарантия безопасности для Украины», — заключил он.