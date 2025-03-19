Суд поддержал РЭСК в споре с УФАС по ограничению МКП ЖКХ за задолженность

В 2021 году Рязанская энергетическая сбытовая компания в связи с систематическим неисполнением обязательств по оплате электрической энергии одним из муниципальных казенных предприятий ЖКХ инициировало прекращение подачи электроэнергии в отношении ряда объектов коммунальной инфраструктуры (котельные) указанного должника.

В 2022 году комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области посчитала действия Публичного акционерного общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части инициирования процедуры полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Соответствующее решение было успешно обжаловано ПАО «РЭСК», суд встал на сторону энергетиков и признал решение УФАС Рязанской области незаконным (дело № А54-362/2023). Судом было учтено соблюдение со стороны энергетической компании законодательного порядка отключения объектов коммунальной инфраструктуры, недобросовестное поведение муниципального должника, выразившееся в систематическом существенном нарушении обязательств по оплате электрической энергии и непринятии мер по предотвращению негативных последствий.