Специалисты обследовали участок рязанского леса для снижения пожарной опасности

Сотрудники ведомства провели лесопатологическое обследование в чистых хвойных насаждениях Спасского лесничества. Всего обследовали 17,6 гектара. Установили, что доля ветровальных деревьев на участках — 22%, сухостойных — 2% от общего количества деревьев. Эксперты назначили уборку неликвидной древесины, в первую очередь у населенных пунктов. Это снизит пожарную опасность.