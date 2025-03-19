Специалисты обследовали участок рязанского леса для снижения пожарной опасности
Сотрудники ведомства провели лесопатологическое обследование в чистых хвойных насаждениях Спасского лесничества. Всего обследовали 17,6 гектара. Установили, что доля ветровальных деревьев на участках — 22%, сухостойных — 2% от общего количества деревьев. Эксперты назначили уборку неликвидной древесины, в первую очередь у населенных пунктов. Это снизит пожарную опасность.
Специалисты обследовали участок рязанского леса для снижения пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Центра защиты леса.
Сотрудники ведомства провели лесопатологическое обследование в чистых хвойных насаждениях Спасского лесничества.
Всего обследовали 17,6 гектара. Установили, что доля ветровальных деревьев на участках — 22%, сухостойных — 2% от общего количества деревьев.
Эксперты назначили уборку неликвидной древесины, в первую очередь у населенных пунктов.
Это снизит пожарную опасность.