Синоптики сообщили, что на Рязань идет теплый атмосферный фронт
Отмечается, что он будет проходить через Рязань, Тулу, Орел. Кроме того, в регионе сформируется кучево-дождевая облачность. Возможны ливневой снег, снежная крупа.
Синоптики сообщили, что на Рязань идет теплый атмосферный фронт. Об этом сообщает Telegram-канал «Meteo Channel».
Отмечается, что он будет проходить через Рязань, Тулу, Орел.
Кроме того, в регионе сформируется кучево-дождевая облачность. Возможны ливневой снег, снежная крупа.