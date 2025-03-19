Синоптики сообщили, что на Рязань идет теплый атмосферный фронт

Отмечается, что он будет проходить через Рязань, Тулу, Орел. Кроме того, в регионе сформируется кучево-дождевая облачность. Возможны ливневой снег, снежная крупа.