Рязанцев предупредили о масштабных проверках ГАИ
В среду, 19 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с подложными госномерами, а также не зарегистрированные в установленном порядке. Нарушителей привлекут к установленной законом ответственности.
Рязанцев предупредили о масштабных проверках ГАИ. Информацию опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
В среду, 19 марта, инспекторы будут выявлять транспортные средства с подложными госномерами, а также не зарегистрированные в установленном порядке.
Нарушителей привлекут к установленной законом ответственности.