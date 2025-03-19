Рязанцам рассказали, что нужно проверить в машине после зимнего сезона

Специалист рекомендует посетить шиномонтаж, а после — перепроверить давление в колесах. Кроме того, следует залить новое масло, а вместе с этим поменять масляный, салонный и воздушный фильтры. Водителям также нужно убраться в салоне автомобиля и помыть ветровое стекло изнутри. Эксперт советует оценить состояние аккумуляторной батареи, а также очистить ее поверхность.

Рязанцам рассказали, что нужно проверить в машине после зимнего сезона. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта журнала «За рулем» Михаила Колодочкина.

Специалист рекомендует посетить шиномонтаж, а после — перепроверить давление в колесах.

Кроме того, следует залить новое масло, а вместе с этим поменять масляный, салонный и воздушный фильтры.

Водителям также нужно убраться в салоне автомобиля и помыть ветровое стекло изнутри.

Эксперт советует оценить состояние аккумуляторной батареи, а также очистить ее поверхность.