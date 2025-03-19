Рязанцам пообещали потепление в четверг
20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западной четверти, 6-11 м/с.Температура воздуха по области ночью −4…−1°С, днем+3…+8°С.
Рязанцам пообещали потепление в четверг. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер прогнозируется западной четверти, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью −4…−1°С, днем+3…+8°С.