Рязанцам пообещали потепление в четверг

20 марта будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западной четверти, 6-11 м/с.Температура воздуха по области ночью −4…−1°С, днем+3…+8°С.