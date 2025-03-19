Россияне массово пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

По данным сервиса «Сбой.рф», число обращений превысило пять тысяч пользователей. О проблемах в работе портала сообщали из разных регионов. Большинство жалоб поступало из столицы.

Россияне массово пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт «Сбой.рф».

По данным сервиса, число обращений превысило пять тысяч пользователей. О проблемах в работе портала сообщали из разных регионов. Большинство жалоб поступало из столицы.