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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с переводом денег за лотерею
Аферисты предлагают за вознаграждение или процент от выигрыша перевести средства якобы победителям лотереи, но фактически таким способом выводят украденные у других граждан деньги на свои счета."Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах — ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату", — говорится в данных центра.

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с переводом денег за лотерею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр правовой помощи гражданам.

Аферисты предлагают за вознаграждение или процент от выигрыша перевести средства якобы победителям лотереи, но фактически таким способом выводят украденные у других граждан деньги на свои счета.

«Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах — ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег „победителям“ лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — говорится в данных центра.