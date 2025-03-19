Россиянам дали прогноз апрельской погоды в ЦФО

По словам специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, ожидается, что температуры будут на три градуса теплее обычного."А это означает, что средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку плюс 10 градусов. И апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года", — сказала синоптик.

Россиянам дали прогноз апрельской погоды в ЦФО. Об этом пишет РБК со ссылкой на специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, ожидается, что температуры будут на три градуса теплее обычного.

«А это означает, что средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку плюс 10 градусов. И апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года», — сказала синоптик.