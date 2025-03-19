Российским пенсионерам предложили назначить пособие по уходу за животными

По мнению депутата Владимира Кошелева, домашних питомцев можно приравнять к иждивенцам. «По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — рассказал парламентарий. Он отметил, что содержание одного животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, что равно минимальному размеру пенсии. Кошелев считает, что многие старики с удовольствием возьмут хвостатого друга, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.

Российским пенсионерам предложили назначить пособие по уходу за животными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Владимира Кошелева.

По его мнению, домашних питомцев можно приравнять к иждивенцам.

«По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что содержание одного животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, что равно минимальному размеру пенсии.

Кошелев считает, что многие старики с удовольствием возьмут хвостатого друга, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.