Работники РНПК провели субботник на территории мемориала в Никуличах

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») продолжила серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы и провела массовый субботник на территории мемориала поселка Никуличи, установленного в память о сельчанах-участниках Великой Отечественной войны. В акции приняли участие около 40 человек. Они очистили проезжую часть дороги от снега, собрали бытовой мусор на придорожной территории, привели в порядок территорию монумента для последующего этапа — высадки саженцев декоративных деревьев и кустарников. Отмечается, что нефтяники ведут работы по благоустройству поселка уже неделю, опиливая сухостой деревьев и кустарников, расчищая территорию от бурьяна. По завершению работ будет вывезено более 200 кубических метров древесных отходов.

В 2025 году Рязанская НПК примет активное участие в программе празднования юбилея Победы и проведет серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения духовных и патриотических ценностей. В феврале нефтяники провели урок мужества в Рязанском колледже электроники, в марте — в Рязанском государственном радиотехническом университете. В апреле заводчане создадут Аллею Славы, где будут высажены деревья и кустарники. В программе Рязанской НПК ряд мероприятий, в том числе адресных — ветеранам и труженикам тыла.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.