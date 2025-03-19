Путин: ВС России завершают разгром противника в Курской области
Кроме того, глава государства сказал, что все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области — это террористы, их злодеяния нужно тщательно расследовать.
ВС России завершают разгром противника в Курской области. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры, пишет РИА Новости.
Кроме того, глава государства сказал, что все украинские военные и тем более иностранные наемники в Курской области — это террористы, их злодеяния нужно тщательно расследовать.