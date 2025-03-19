Пенсионерка отсудила у мэрии полмиллиона после падения на льду в Рязани

В феврале 2024 года 68-летняя женщина шла по улице Татарской в Рязани и поскользнулась на тротуаре. В результате женщина получила травму в виде закрытого перелома бедренной кости. Прокурор Железнодорожного района Рязани обратился в суд с иском о взыскании с МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Заявленные требования удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскали 500 тысяч рублей.

Пенсионерка отсудила полмиллиона после падения на льду в Рязани. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале 2024 года 68-летняя женщина шла по улице Татарской в Рязани и поскользнулась на тротуаре. В результате женщина получила травму в виде закрытого перелома бедренной кости.

Прокурор Железнодорожного района Рязани обратился в суд с иском о взыскании с МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.

Заявленные требования удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскали 500 тысяч рублей.