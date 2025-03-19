Осудили банду рязанцев, избивших человека около ресторана

Установлено, что в январе 2018 года у одного из ресторанов города осужденные в ходе конфликта, используя металлическую палку, пистолет и молоток, нанесли множественные удары потерпевшему, причинив тяжкий вред здоровью. Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, а также на отрицание совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, их вина полностью доказана. Суд назначил фигурантам наказание от 3,6 до 4,6 лет лишения свободы.

Осудили банду рязанцев, избивших человека около ресторана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в январе 2018 года у одного из ресторанов города осужденные в ходе конфликта, используя металлическую палку, пистолет и молоток, нанесли множественные удары потерпевшему, причинив тяжкий вред здоровью.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, а также на отрицание совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, их вина полностью доказана.

Суд назначил фигурантам наказание от 3,6 до 4,6 лет лишения свободы.