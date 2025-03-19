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Названы дата и место проведения новых переговоров России и США
По словам спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, вопрос прекращения огня на Украине будет обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). «Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде», — сказал он. Отмечается, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Названы дата и место проведения новых переговоров России и США. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

По словам спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, вопрос прекращения огня на Украине будет обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия).

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде», — сказал он.

Отмечается, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 18 марта в 17:00. В Кремле назвали основные поднятые темы.