Названа средняя зарплата педагогов в Рязани

Начальник управления образования и молодежной политики горадминистрации Рязани Татьяна Сарычева назвала сумму заработной платы педагогов. Соответствующую информацию она сообщила в среду, 19 марта, на заседании комитета по соцвопросам.
Средняя зарплата педагогов в Рязанской области составляет 54 тысячи рублей. Данная сумма не включает в себя доплату за дополнительные нагрузки.
Татьяна Сарычева уточнила, что в 2024 году в образовательные учреждения устроились 132 молодых специалиста. При этом продолжает сохраняться потребность в новых кадрах.
«Стопроцентное освоение программы достигается, все уроки ведутся. Это достигается за свет увеличения нагрузки. Проводим работу по привлечению молодых кадров», — отметила Сарычева.
Также она добавила, что в течение нового учебного года планируется снизить нагрузку педагогов.