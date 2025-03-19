Кулеба заявил, что Зеленский может попытаться обойти условие по прекращению огня

Как заявил Кулеба, Зеленскому будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов сторонами конфликта на Украине по объектам энергетики, но он мог бы попытаться обойти его. Напомним, президент России Владимир Путин во время разговора с американским лидером 18 марта поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Express заявил, что Владимир Зеленский может попытаться обойти договоренность по прекращению огня. Об этом в среду, 19 марта, сообщило РИА Новости.

Как заявил Кулеба, Зеленскому будет сложно отвергнуть договоренность о прекращении ударов сторонами конфликта на Украине по объектам энергетики, но он мог бы попытаться обойти ее.

При этом бывший министр не привел подробностей.

Напомним, президент России Владимир Путин во время разговора с американским лидером 18 марта поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.