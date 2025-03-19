На Рязанском направлении девушка попала под поезд

Инцидент произошел около 8:15 на станции Фаустово. Отмечается, что поезд № 6107 насмерть сбил девушку. Официальная информация уточняется.

На Рязанском направлении МЖД девушка попала под поезд. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».

В публикации сказано, что инцидент произошел около 8:15 на станции Фаустово. Отмечается, что поезд № 6107 насмерть сбил девушку.

Официальная информация уточняется.

Фото: Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы»