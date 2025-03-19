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На площади Попова отловили трех бездомных собак
Службы отловили трех собак, которые жили на территории таксопарка. Их вакцинируют и будут искать им новых хозяев. Отмечается, что с начала 2025 года сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными в городе отловили 152 собаки, новый дом обрели 30 животных, у трех нашлись прежние владельцы. Напомним, рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак на площади Попова. Одна из них укусила мужчину.

На площади Попова в Рязани поймали трех бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии в соцсетях.

Службы отлова поймали трех собак, которые жили на территории таксопарка. Животных вакцинируют и будут искать им новых хозяев.

Отмечается, что с начала 2025 года сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными в городе отловили 152 собаки, новый дом обрели 30 животных. У трех нашлись прежние владельцы.

Как рассказала РЗН. инфо директор службы отлова Марина Селезнева, одна из собак (на главном фото) однажды спасла мужчину. Он выходил с работы и упал. Собака начала громко лаять, из-за чего вышел сторож и вызвал скорую.

Напомним, рязанцы пожаловались на стаю бездомных собак на площади Попова. Одна из них укусила мужчину.

Фото: группа главного управления ветеринарии Рязанской области во «ВКонтакте»