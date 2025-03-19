Муромский участок Оки перешел под управление Рязани
17 марта Муромский район водных путей прекратил свою деятельность. Функции и задачи филиала переданы Рязанскому району гидротехнических сооружений — филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» с созданием в нем структурного подразделения Муромский технический участок внутренних водных путей.
17 марта Муромский район водных путей — филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» прекратил свою деятельность. Об этом
Функции и задачи филиала переданы Рязанскому району гидротехнических сооружений — филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» с созданием в нем структурного подразделения Муромский технический участок внутренних водных путей.
Фото: сайт ФГБУ «Канал имени Москвы»