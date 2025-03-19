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Муромский участок Оки перешел под управление Рязани
17 марта Муромский район водных путей прекратил свою деятельность. Функции и задачи филиала переданы Рязанскому району гидротехнических сооружений — филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» с созданием в нем структурного подразделения Муромский технический участок внутренних водных путей.

17 марта Муромский район водных путей — филиал ФГБУ «Канал имени Москвы» прекратил свою деятельность. Об этом сообщили на сайте ФГБУ «Канал имени Москвы».

Функции и задачи филиала переданы Рязанскому району гидротехнических сооружений — филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» с созданием в нем структурного подразделения Муромский технический участок внутренних водных путей.

Фото: сайт ФГБУ «Канал имени Москвы»