Муромский участок Оки перешел под управление Рязани

17 марта Муромский район водных путей прекратил свою деятельность. Функции и задачи филиала переданы Рязанскому району гидротехнических сооружений — филиалу ФГБУ «Канал имени Москвы» с созданием в нем структурного подразделения Муромский технический участок внутренних водных путей.