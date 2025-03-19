Из украинского плена вернулись двое рязанцев

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина сообщила, что из украинского плена вернулись двое рязанцев. Об этом она написала в соцсетях. Двое мужчин вернулись из украинского плена в среду, 19 марта. По данным ПСО «Сармат», среди освобожденных — трое рязанцев: Сергей Г., Антон К. и Иван С. Как ранее сообщало Минобороны, военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Они могут связаться с родственниками. Напомним, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175».

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина сообщила, что из украинского плена вернулись двое рязанцев. Об этом она написала в соцсетях.

Двое мужчин вернулись из украинского плена в среду, 19 марта.

По данным ПСО «Сармат», среди освобожденных — трое рязанцев: Сергей Г., Антон К. и Иван С.

Как ранее сообщало Минобороны, военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Они могут связаться с родственниками.

Напомним, Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175».