Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий

19 марта в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области днем 0…+5°С.Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными. Водителям напомнили, что сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения, повышая риск возникновения ДТП.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

19 марта в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха по области днем 0…+5°С.

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными и осторожными.

Водителям напомнили, что сцепление шин с заснеженным дорожным покрытием снижается. Снег, грязь, нефтяные пятна, сырость, делают проезжую часть скользкой и негативно влияют на безопасность дорожного движения, повышая риск возникновения ДТП.