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Франция планирует развернуть ядерные боеголовки для «сдерживания» России
По словам президента Эмманюэля Макрона, база ВВС № 116 станет первой, получившей модернизированные истребители Rafale F5. Эти самолеты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух-земля», способными нести ядерные заряды."В 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности", — заявил французский лидер. В планах также формирование двух эскадрилий: седьмая будет готова к 2032 году, восьмая — к 2033-му.

Франция планирует к 2035 году развернуть гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и истребители нового поколения для «сдерживания» России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Le Figaro.

По словам президента Эмманюэля Макрона, база ВВС № 116 станет первой, получившей модернизированные истребители Rafale F5. Эти самолеты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами ASN4G класса «воздух-земля», способными нести ядерные заряды.

«В 2035 году это будет первая база, которая получит самолеты Rafale новой модификации с гиперзвуковым оружием. Это наш ответ на вызовы безопасности», — заявил французский лидер.

В планах также формирование двух эскадрилий: седьмая будет готова к 2032 году, восьмая — к 2033-му.