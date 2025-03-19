Две улицы Рязани 21 марта останутся без электричества

Ресурса не будет с 9:00 до 15:00 в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-948 по следующим адресам: ул. Павловская, д. 10, с/т «Павловское», уч. 297а, 299а, 311а, 325а, 329а, 331а, 332а, 340а, 342а, 341а, 344а, 345а, 346а, 348а, 351а, 373а, 377а;ул. Ситниковская, д. 2-76 (четная сторона), 1-21 (нечетная сторона), 23а, 25а, 27а, 31а, 35а, 39а, 41а, 47а, 51а, 53а, 55а, 118б, снт «Урожай», уч. 85, 93, 100, 104, 107, 108, 109, 112, 116, 117, 190, 191, 192, 193, 203, 205, 206, 207;с/т «Дружба», уч. 206, 207.