Бастрыкин поручил провести проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла вечером 18 марта. Три человека пострадали, двое скончались. Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Медведкову А. А. организовать процессуальную проверку и представить доклад.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла вечером 18 марта. Три человека пострадали, двое скончались.
Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Медведкову А. А. организовать процессуальную проверку и представить доклад.