Бастрыкин поручил провести проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика произошла вечером 18 марта. Три человека пострадали, двое скончались. Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Медведкову А. А. организовать процессуальную проверку и представить доклад.