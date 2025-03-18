Жительницу Скопина осудили за ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Установлено, что летом 2023 года женщина за рулем легковушки не уступила дорогу ТС, двигавшемуся по главной дороге, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта получил тяжкий вред здоровью. Суд признал скопинку виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок один год и четыре месяца.

Жительницу Скопина осудили за ДТП с пострадавшим мотоциклистом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что летом 2023 года женщина за рулем легковушки не уступила дорогу ТС, двигавшемуся по главной дороге, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с мотоциклом. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта получил тяжкий вред здоровью.

Суд признал скопинку виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок один год и четыре месяца.