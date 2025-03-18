Бывший высокопоставленный рязанский полицейский получил условный срок за взятку

Сергей Кривогин в 2021 году получил взятку в значительном размере. Бывший начальник миграционного отдела полностью признал свою вину. Суд приговорил Кривогина к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей. Также он не может в течение трех лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах России. Приговор Скопинского районного суда вступил в законную силу.

Бывшему начальнику отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» Сергею Кривогину вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кривогин в 2021 году получил взятку в значительном размере. Бывший начальник миграционного отдела полностью признал свою вину.

Суд приговорил Кривогина к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Также он не может в течение трех лет занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах России.

Приговор Скопинского районного суда вступил в законную силу.

Напомним, Сергея Кривогина судили за злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы.