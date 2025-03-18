В Шацком районе сняли ограничения движения по мосту через реку

Наплавной мост через реку Цна, расположенный на автодороге Купля — Выша в Шацком районе, начал работать в штатном режиме. Теперь движение по мосту в ночное время суток не ограничивается.️

Наплавной мост через реку Цна, расположенный на автодороге Купля — Выша в Шацком районе, начал работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Теперь движение по мосту в ночное время суток не ограничивается.️

Напомним, в Шацком районе с 12 марта из-за повышенного уровня воды в реке ежедневно перекрывали наплавной мост.