В Шацком районе сняли ограничения движения по мосту через реку
Наплавной мост через реку Цна, расположенный на автодороге Купля — Выша в Шацком районе, начал работать в штатном режиме. Теперь движение по мосту в ночное время суток не ограничивается.️
Наплавной мост через реку Цна, расположенный на автодороге Купля — Выша в Шацком районе, начал работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.
Теперь движение по мосту в ночное время суток не ограничивается.️
Напомним, в Шацком районе с 12 марта из-за повышенного уровня воды в реке ежедневно перекрывали наплавной мост.