В Рязанском районе поймали пьяного водителя на тракторе
Отмечается, что в деревне Шевцово испекторы остановили трактор, под управлением 54-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения. У него обнаружено 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
В Рязанском районе поймали пьяного водителя на тракторе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что в деревне Шевцово испекторы остановили трактор, под управлением 54-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.
У мужчины обнаружено 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.
Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.