В Рязанском районе поймали пьяного водителя на тракторе

Отмечается, что в деревне Шевцово испекторы остановили трактор, под управлением 54-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения. У него обнаружено 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень. Мужчине грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В Рязанском районе поймали пьяного водителя на тракторе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в деревне Шевцово испекторы остановили трактор, под управлением 54-летнего водителя, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

У мужчины обнаружено 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.