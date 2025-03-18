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В Рязанской облдуме обсудили реализацию проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов сообщил, в настоящее время проектом охвачено 26% нуждающихся. Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, одинокие граждане. Целевые показатели — довести охват к 2030 году до 30%.В числе первых результатов проекта Денис Тараканов выделил снижение нагрузки на медучреждения: сократилось количество необоснованных вызовов скорой медицинской помощи, участковых врачей и госпитализаций. Было отмечено, что оказываемая помощь является полностью бесплатной. В ходе обсуждения также поднимались вопросы об эффективности льгот, предоставляемых некоммерческим организациям, повышении заработной платы помощникам по уходу, совершенствовании программы родственного ухода.

В региональном парламенте в понедельник, 17 марта, состоялось заседание Совета при председателе облдумы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан, на котором обсудили ход реализации в Рязанской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (СДУ).

Открывая заседание, глава регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что создание системы долговременного ухода — одно из ключевых направлений социальной политики.

«Особенную значимость оно приобретает на фоне всеобщей тенденции старения народонаселения. В декабре прошлого года опыт Рязанской области был представлен в Совете Федерации ФС РФ и получил положительную оценку. В рамках СДУ качественное социальное обслуживание сегодня получают более 4,5 тысяч рязанцев. Исходя из наших возможностей, мы стремимся к увеличению охвата помощи людям старшего поколения и инвалидам», — сказал Фомин.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов сообщил, в настоящее время проектом охвачено 26% нуждающихся. Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, одинокие граждане.

Целевые показатели — довести охват к 2030 году до 30%.

В числе первых результатов проекта Денис Тараканов выделил снижение нагрузки на медучреждения: сократилось количество необоснованных вызовов скорой медицинской помощи, участковых врачей и госпитализаций. Было отмечено, что оказываемая помощь является полностью бесплатной.

В ходе обсуждения также поднимались вопросы об эффективности льгот, предоставляемых некоммерческим организациям, повышении заработной платы помощникам по уходу, совершенствовании программы родственного ухода.