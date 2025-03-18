В Рязанской области закроют железнодорожный переезд
Железнодорожный переезд на участке Рыбное — Дягилево (185 км) закроют для движения транспорта. Причина — проведение капремонта железнодорожного пути. Переезд будет закрыт: с 6:00 31 марта до 8:00 1 апреля; с 6:00 2 апреля до 8:00 3 апреля; с 6:00 4 апреля до 18:00 5 апреля. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.
Железнодорожный переезд на участке Рыбное — Дягилево (185 км) закроют для движения транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рыбновский район».
Причина — проведение капремонта железнодорожного пути.
Переезд будет закрыт:
- с 6:00 31 марта до 8:00 1 апреля;
- с 6:00 2 апреля до 8:00 3 апреля;
- с 6:00 4 апреля до 18:00 5 апреля.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.
Ранее стало известно, что на участке Рыбное — Дягилево с 31 марта по 5 апреля проведут капитальный ремонт 3,6 км пути, уложат пять стрелочных переводов. Расписание части пригородных поездов изменится.