В Рязанской области закроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд на участке Рыбное — Дягилево (185 км) закроют для движения транспорта. Причина — проведение капремонта железнодорожного пути. Переезд будет закрыт: с 6:00 31 марта до 8:00 1 апреля; с 6:00 2 апреля до 8:00 3 апреля; с 6:00 4 апреля до 18:00 5 апреля. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.