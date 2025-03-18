В Рязанской области с 19 марта изменится расписание части пригородных поездов

Мера связана с ремонтно-путевыми работами на нескольких участках. Так на перегоне Шелухово — Новая Пустынь 19 марта начнется ремонт 6 км пути. На участке Рыбное — Дягилево с 31 марта по 5 апреля проведут капитальный ремонт 3,6 км пути, уложат пять стрелочных переводов.

В Рязанской области с 19 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Мера связана с ремонтно-путевыми работами на нескольких участках.

Так на перегоне Шелухово — Новая Пустынь 19 марта начнется ремонт 6 км пути. На время ремонта движение будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.

На участке Рыбное — Дягилево с 31 марта по 5 апреля проведут капитальный ремонт 3,6 км пути, уложат пять стрелочных переводов.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».