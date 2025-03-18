В Рязанской области подростки разгромили туалет и угрожали работнику расправой

В Спас-Клепиках девочки-подростки разгромили общественный туалет и угрожали работнику расправой. Инцидент произошел в сквере на улице Просвещения. Родители девочек, как указано в публикации, понесут ответственность.

В Спас-Клепиках девочки-подростки разгромили общественный туалет и угрожали работнику расправой. Об этом сообщили в группе «Клепиковский муниципальный район» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в сквере на улице Просвещения.

Судя по кадрам, испорчены зеркало, сушилка для рук, держатель для туалетной бумаги.

Родители девочек, как указано в публикации, понесут ответственность.

Фото: группа «Клепиковский муниципальный район» во «ВКонтакте».