В Рязанской области мужчина избил знакомого и украл у него деньги

Отмечается, что в феврале 2024 года мужчины поругались. Осужденный нанес множественные удары руками и ногами знакомому, причинив тяжкий вред его здоровью. Кроме того, фигурант похитил деньги у потерпевшего и скрылся с места преступления. Касимовский районный суд назначил рецидивисту наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил смягчить приговор, однако судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда решение оставили без изменения.

В Рязанской области 34-летний мужчина избил знакомого и украл у него деньги. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в феврале 2024 года мужчины поругались. Осужденный нанес множественные удары руками и ногами знакомому, причинив тяжкий вред его здоровью. Кроме того, фигурант похитил деньги у потерпевшего и скрылся с места преступления.

Касимовский районный суд назначил рецидивисту наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил смягчить приговор, однако судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда решение оставили без изменения.