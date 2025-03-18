В рязанской деревне произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 16 марта, в деревне Липяной Дюк в Шацком районе. Возгорание случилось в надворной постройке. Площадь пожара — 40 кв. метров. На тушение выезжали две спецмашины и четыре человека личного состава.