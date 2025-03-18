В Рязани затопило канализацией улицу Братиславскую
По данным жителей, на данном участке прорыв труб происходит регулярно с ноября 2024 года."Каждый месяц течь снова появляется, хоть и делали ремонт, проблема остается нерешенной, создавая риск для безопасности людей, а также разрушая инфраструктуру района", — написал автор поста.
В Рязани затопило канализацией улицу Братиславскую. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
По данным жителей, на данном участке прорыв труб происходит регулярно с ноября 2024 года.
«Каждый месяц течь снова появляется, хоть и делали ремонт, проблема остается нерешенной, создавая риск для безопасности людей, а также разрушая инфраструктуру района», — написал автор поста.