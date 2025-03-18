В Рязани на Восточной окружной произошло ДТП

Авария случилась примерно в 13:30 на перекрестке с круговым движением у 3-его микрорайона в Песочне. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Автор поста попросил помощи в поиске свидетелей с видеорегистратором.