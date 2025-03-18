В Подмосковье подростки разгромили арендованный особняк

В Подмосковье подростки разгромили арендованный особняк. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Инцидент произошел в Мытищах с 14 на 15 марта. Уточняется, что договор подписывал совершеннолетний. Двое суток стоили около 200 тысяч рублей. Предполагалось, что в доме будут не более 20 человек, однако фактически там находились примерно 60 подростков.

Во время вечеринки они ездили на джипе по газону, дрались, справляли нужду на кухонный гарнитур, сломали сигнализацию и залили особняк кровью.

На место прибыла охрана, гуляющих выгнали. По подсчетам собственников, гости нанесли более 500 тысяч рублей ущерба.